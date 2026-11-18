欧盟委员会被指美化埃及的指标，这可能使该国得以在总额为74亿欧元的协议框架下获得25亿欧元优惠贷款。根据《卫报》报道，泄露的欧盟文件和埃及社会团结部的数据表明，获得援助的家庭数量实际上有所下降。

对社会项目的质疑

此事涉及面向低收入和弱势家庭的Takaful和Karama现金支持项目。Takaful向贫困家庭提供款项，条件是定期进行医疗检查并确保儿童正常上学；Karama则向残疾人士、老年人、孤儿和寡妇提供无条件援助。

为获得首笔10亿欧元款项，埃及须将这些项目的受助家庭数量增加10万户，达到470万户。欧盟委员会在提交给欧盟立法者的一份机密报告中表示，这一条件已“总体上得到满足”。但文件中列出的数据显示，由于持续多年的援助资格重新审查程序，受助家庭数量净减少62,281户。

为获得下一笔15亿欧元款项，埃及须再增加6万户家庭。欧盟委员会援引442,118个家庭被纳入项目为由，认定这一要求已经满足。然而，后来从埃及该部门网站上删除的数据表明，截至2026年6月的11个月内，受助家庭数量净减少23,453户。

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欧盟委员会的立场和议员的反应

总体而言，2024年至2026年期间，欧盟要求将16万户家庭纳入项目，但据所列数据，其数量减少了85,734户。欧盟委员会解释称，该目标涉及新纳入项目的家庭，而非家庭数量的净增长，并表示这与扩大现金支持项目的要求并不矛盾。

荷兰欧洲议会议员蒂内克·斯特里克表示，她将向欧盟委员会寻求解释。她称，宏观金融援助从一开始主要被用于鼓励埃及在移民领域开展合作。西班牙欧洲议会议员桑德拉·戈麦斯·洛佩斯呼吁委员会透明地解释为何认定条件已经满足。

在为期三年的战略伙伴关系框架内，埃及已通过三笔款项获得35亿欧元优惠贷款。最后一笔15亿欧元款项预计将在2027年底前发放，前提是满足24项经济要求、维持国际货币基金组织项目，并在民主机制、法治和人权方面采取具体且令人信服的措施。

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