欧洲确定国家安全顾问参加战争谈判 — Meduza English

在爱尔兰都柏林，欧洲领导人确定了将在未来关于结束俄罗斯对乌克兰战争的谈判中代表欧洲的国家安全顾问。该代表团将包括欧盟、德国、法国、英国、意大利和波兰的代表，Meduza报道，援引彭博社消息。

欧洲代表团的组成

该决定是在11月12日至13日举行的都柏林峰会后作出的。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔和波兰总理唐纳德·图斯克确认了代表团的组成。

科斯塔表示，欧洲在这些谈判中的原则和立场众所周知。据他称，欧洲团队将共同行动，并与所有成员国密切协调。

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技术层级的谈判

一名欧洲高级官员告诉彭博社，这些顾问将参加未来技术层级的会议。欧洲尚未任命参加最高层级谈判的代表。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基此前呼吁欧洲领导人任命代表，参加由美国斡旋的俄罗斯与乌克兰之间的谈判。在与俄罗斯总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京会面后，美国特使史蒂夫·威特科夫表示，美国、俄罗斯和乌克兰三方和平谈判将扩大至欧洲参与。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，莫斯科不反对欧洲参与。与此同时，俄罗斯外交部称，在普京与美国代表的会晤期间没有提出这一问题。佩斯科夫补充说，在克里姆林宫了解欧洲人的意图及其推动和平进程的准备情况后，可能会作出扩大谈判的决定。

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