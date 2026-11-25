欧洲议会正在就两项立法提案进行表决，这些提案旨在防止药品供应中断，并减少欧盟对药品进口的依赖。据Tagesschau报道。

加快审批并在欧洲生产

其中一项提案——医药一揽子计划——旨在加快药品审批程序，并为开发迫切需要的药物创造激励。第二份文件《关键药品法案》规定扩大欧洲的药品生产。

该文件还提议在公共采购中优先选择欧洲制造商。这些倡议旨在确保关键药品的稳定供应，并减少对第三国的依赖。

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依赖来自亚洲的供应

欧盟的关键药品包括抗生素、用于治疗糖尿病的胰岛素以及疫苗。根据欧盟数据，去年欧洲80%至90%的药品来自亚洲，主要来自中国。用于生产药物的活性成分和成品药主要来自欧盟以外的国家。

这种依赖在过去几年导致药店中部分药品短缺，包括止痛药、抗生素和儿童退烧糖浆。立法倡议的批评者认为，拟议措施不足以说服制造商将生产设在成本相对较高的欧洲。他们还预计药品价格将进一步上涨。

欧盟委员会于2025年3月提出修改建议，2026年5月欧盟谈判代表就相关规则达成一致。

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