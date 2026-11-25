欧洲议会支持一份报告，呼吁欧盟制定协调一致的战略，以保护国际司法体系及其机构免受外部压力，包括针对国际刑事法院的制裁。该文件以438票赞成、168票反对获得通过，另有38名欧洲议会议员弃权，阿纳多卢通讯社报道。

防范域外制裁

欧洲议会议员在报告中表示，国际司法正面临前所未有的威胁，包括胁迫性压力、单边制裁，以及旨在削弱国际刑事法院等机构权威和独立性的行动。

文件指出，自去年以来，美国对国际刑事法院官员实施了制裁，包括冻结资产以及禁止提供物质或财政支持。报告还提及针对联合国任务负责人和合作非政府组织的措施。

欧洲议会议员呼吁欧盟更新并启动阻断法令，以保护欧洲运营者免受第三国所实施措施的域外适用影响。他们认为，美国制裁已引发欧洲银行、保险公司和数字服务提供商的担忧。议员们认为，这可能阻碍国际司法所需的支付和服务。

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对欧盟机构的建议

欧洲议会还建议降低欧盟对非欧洲金融和数字基础设施的依赖，运用反胁迫工具，并通过贸易协定和政治对话与民主伙伴合作。

此外，议员们提议为参与追责程序的证人和人权捍卫者简化签证获取程序，并呼吁欧洲理事会将《罗马规约》明确纳入欧盟立法。欧盟委员会和欧盟外交事务高级代表应提出一项战略和行动计划，以保护法官、检察官、证人和受害者，为国际司法机制提供可预测的资金，并协调成员国、欧洲司法组织和联合国调查机构之间的工作。

根据报告，欧盟委员会应每年评估该战略的实施情况、外国制裁的影响以及欧盟资金用于国际司法的情况。报告起草人穆尼尔·萨图里表示，该文件是议会对针对国际法的攻击和美国政府针对国际刑事法院的制裁作出的回应，并呼吁紧急适用阻断法令。

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