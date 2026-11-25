欧洲议会呼吁欧盟制定一项全面的长期战略，以支持叙利亚的政治过渡、加强国家机构并重建该国。阿纳多卢通讯社报道。

欧盟支持的条件

欧洲议会议员表示，在巴沙尔·阿萨德政权倒台近两年后，叙利亚人民拥有“建设一个自由、民主与和平国家的历史性机遇”。

报告强调，欧盟的支持必须尊重叙利亚的领土完整，保护人权和少数群体。同时，还必须考虑到安全威胁，包括恐怖主义、有组织犯罪和外部干预。

议会欢迎于2026年1月宣布建立新的欧盟与叙利亚政治伙伴关系。欧洲议会议员强调，欧洲援助、重建资金以及任何暂停制裁的措施都必须是有条件且可逆的。

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议员们认为，这种支持应与在确保法治、宪法改革、安全部门改革、问责以及保护所有群体方面取得的可衡量进展挂钩。

人道主义援助与安全

欧洲议会指出，叙利亚有超过1560万人需要人道主义援助。议员们呼吁欧盟及其成员国维持人道主义支持和帮助该国早期恢复的援助。

欧洲议会议员还对“达伊沙”组织和其他恐怖组织持续在叙利亚存在表示担忧。他们强调，有必要加强叙利亚过渡当局、欧盟和国际伙伴之间的合作，以打击恐怖主义。

在该政权于2024年12月8日倒台后，叙利亚新政府正寻求将国家权力扩展到全国全境，并加强对边境口岸的控制。巴沙尔·阿萨德当天离开叙利亚并逃往俄罗斯。

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