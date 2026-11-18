在塞尔维亚，欧洲人民党领导层决定暂停塞尔维亚前进党（SNS）的准成员资格。该党是该国前总统亚历山大·武契奇的政治力量。据Politico Europe报道，该决定仍须在12月7日至8日获得欧洲人民党政治大会批准。

由于塞尔维亚不是欧盟成员国，SNS拥有欧洲人民党准成员地位。决定获批后，该党将有12个月时间满足这一欧洲政治力量提出的要求。若未能满足这些要求，SNS可能被欧洲人民党开除。

对塞尔维亚前进党的要求

欧洲人民党要求SNS停止与侵略国俄罗斯总统弗拉基米尔·普京及其统一俄罗斯党进行政治靠拢和保持联系，并使其政策与欧盟针对莫斯科的制裁保持一致。其他要求包括与中国政府保持距离，并重新承诺致力于欧洲一体化。

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欧洲人民党还希望SNS停止颂扬因战争罪被定罪的拉特科·姆拉迪奇。Politico Europe看到的一份文件称，在国家协助下举行的姆拉迪奇葬礼，是许多欧洲人民党代表的转折点，促成了暂停成员资格的决定。

监督与权力移交

塞尔维亚政党还被敦促更积极地与公民社会组织合作，加强媒体自由，并确保将权力和平移交给在10月底议会选举中获胜的“学生名单”。

自2025年9月起，欧洲人民党一直在审查SNS是否遵守这一政治家族的基本价值观，背景是其背离民主标准和法治，以及对抗议活动的镇压。SNS领导层必须每月向欧洲人民党报告，后者计划于2027年春季向贝尔格莱德派遣观察团。截至发稿时，SNS尚未回应置评请求。

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