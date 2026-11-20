欧洲妇科协会的一个国际专家组在一份共识声明中称，神经激肽受体拮抗剂是目前可用于减轻更年期血管舒缩症状——潮热和盗汗——的最有效非激素药物。该声明发表于《Gynecological Endocrinology》期刊，面向激素治疗存在禁忌或不愿接受激素治疗的女性，News-Medical报道。

治疗潮热的药物

专家审查了有关非激素方法对个体患者的有效性、安全性和适用性的数据。全身性绝经期激素治疗仍是治疗血管舒缩症状最有效的方法，但可能不适合有激素敏感性恶性肿瘤病史、既往发生过静脉血栓栓塞或患有心血管疾病的女性。

在临床试验中，选择性神经激肽-3受体拮抗剂fezolinetant在12周后将血管舒缩症状的发生频率降低约63%，而安慰剂组的降幅为40%。这种效果持续了52周。阻断神经激肽-1和神经激肽-3受体的elinzanetant，在两项三期试验中将症状发生频率降低了65–67%，而安慰剂组为42–46%。该药物还减轻了睡眠障碍。

两种药物均需要在开始治疗前检查肝功能，并在治疗期间进行监测。已有关于fezolinetant罕见但严重的药物性肝损伤病例报告，而elinzanetant研究中有时记录到肝酶水平升高。

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其他辅助选择

对于用于其他医疗适应症的药物，专家提到了帕罗西汀、文拉法辛、去甲文拉法辛、加巴喷丁和普瑞巴林。文拉法辛和去甲文拉法辛被列为乳腺癌康复后且正在服用他莫昔芬患者的优选方案，因为它们较不可能影响他莫昔芬的治疗作用。可乐定和奥昔布宁也可能缓解症状，但其有效性和耐受性有所不同。

认知行为治疗能够减轻潮热的主观强度及相关不适，而临床催眠能够降低其发生频率。在一项涉及187名女性的随机研究中，催眠使自我评估的潮热频率减少74%，客观测量的频率减少57%，同时改善了睡眠质量。

泌尿生殖系统症状

对于轻度或中度绝经期泌尿生殖综合征，专家建议将阴道保湿剂和润滑剂作为一线非激素治疗。透明质酸制剂可能缓解阴道症状，盆底肌训练则可能改善排尿控制和性功能。与此同时，一项纳入401人的7项研究的荟萃分析未发现阴道激光治疗相较于模拟操作具有显著优势，因此不建议在研究范围之外使用。

声明作者强调，应结合症状、禁忌症、可能的副作用和患者偏好进行个体化治疗选择。他们还指出，需要进一步研究现有方法的长期安全性。

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