11月24日星期二，欧洲主要股市，包括意大利、德国、西班牙、英国和法国，受半导体制造商股价下跌影响，股指均收跌。泛欧Stoxx Europe 600指数下跌4.20点，跌幅为0.66%，收于632.77点；此前一个交易日该指数上涨约1.8%，阿纳多卢通讯社报道。

意大利和德国跌幅最大

在欧洲主要市场中，意大利FTSE MIB指数跌幅最大，下跌1.84%，至48,121.19点。芯片制造商意法半导体在米兰上市的股票下跌超过10%。

德国DAX指数下跌1.31%，至25,005.51点；西班牙IBEX 35指数下跌0.86%，至19,015.80点。英国富时100指数下跌0.13%，至10,467.07点；法国CAC 40指数下跌0.05%，收于8,040.49点。

荷兰半导体设备制造商ASML和ASM International，以及德国英飞凌的股票也走低。在美国，英伟达股价下跌；此前一天，在董事会一致决定让黄仁勋重任首席执行官后，该公司股价上涨31.5%。

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赛诺菲抑制法国指数跌幅

法国制药公司赛诺菲股价上涨约9.8%，限制了CAC 40指数的跌幅。该公司同意以410亿美元收购美国药品制造商Insmed，报价为每股175美元现金。该交易将通过治疗肺部疾病的药物扩充赛诺菲的产品组合；在获得股东和监管机构批准后，预计将于2027年上半年完成。

在德国，受服务业情绪改善推动，11月Ifo商业景气指数从10月的90.1点升至90.6点。与此同时，制造业情绪在连续六个月增长后出现恶化。

投资者还等待美国公布个人消费支出价格数据，这是美联储在12月8日至9日会议前更为看重的通胀指标。

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