欧洲领导人在德国柏林举行的“志愿联盟”峰会上表示，准备参与同俄罗斯联邦——侵略国——就结束其针对乌克兰的战争进行谈判。英国首相安迪·伯纳姆表示，欧洲拥有“明确、一贯且统一的谈判立场”，德国总理弗里德里希·默茨则称莫斯科的最高要价不现实。

据BBC News报道，美国总统唐纳德·特朗普在中国深圳与俄罗斯统治者弗拉基米尔·普京和中国国家主席习近平举行三方会晤后，通过电话加入了柏林峰会。他的女婿兼特使贾里德·库什纳表示，特朗普寻求与莫斯科达成一项有欧洲参与的协议。

欧洲的条件

默茨表示，欧洲准备就欧洲安全问题与俄罗斯进行严肃对话，但前提是此前须与乌克兰达成和平协议。据他所述，如果谈判条件为欧洲和乌克兰所接受，谈判就可以开始。

德国总理还拒绝了将欧洲划分为大国势力范围的可能性。他表示，“雅尔塔模式”不会带来和平，并强调没有欧洲参与，就不可能达成和平协议。波兰总理唐纳德·图斯克回应特朗普称普京为“朋友”的言论时表示，这名俄罗斯统治者不是他们的朋友，也永远不会是。

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对乌克兰的保障

库什纳表示，俄罗斯方面据称准备相信美国特使对欧洲人参与谈判的评估，并且据说不反对为乌克兰提供以北约第五条为范本的安全保障。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基和欧洲领导人对达成协议的前景作出了更为克制的评估。泽连斯基强调，普京迄今拒绝了所有提议。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙呼吁盟友尽一切可能向乌克兰提供抵御俄罗斯袭击所需的防空系统，并重新讨论乌克兰加入北约的问题。与此同时，普京的助手尤里·乌沙科夫表示，在扩大谈判形式之前，仍需完成“大量工作”。

在中国和德国举行会晤期间，俄罗斯继续袭击基辅。据BBC News报道，波季利斯基区一栋住宅楼遭袭造成一人死亡；荷兰和奥地利大使馆以及圣弗拉基米尔大教堂报告称遭到损坏。

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