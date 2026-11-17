欧盟航空安全局（EASA）要求ATR 42和ATR 72涡桨飞机运营商以最长160飞行小时的间隔检查除冰系统阀门。监管机构警告称，阀门故障可能在飞机进入结冰条件前一直未被察觉，并可能导致无法恢复的失控。

这项适航指令于2026年11月16日发布，并将于11月30日生效。正如AeroTime报道，EASA在对设计进行分析后，已于2025年1月缩短了检查间隔。对潜在阀门故障的进一步分析促使ATR在10月修订了维护说明。

检查间隔

这些要求适用于调节压力并切断通往除冰系统空气供应的阀门。测试频率取决于飞机型号，以及改装是在ATR工厂完成，还是之后由运营商完成。

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对于已改装的ATR 42-400、ATR 42-500和ATR 72，检查之间的最长间隔从1050飞行小时缩短至160飞行小时，即缩短85%。对于未经改装的同类机型，间隔从700小时缩短至210小时。早期版本ATR 42-200、ATR 42-300和ATR 42-320的运营商必须每190小时进行一次检查，而非每650小时一次。

与巴西空难的关联

巴西调查人员将积冰和除冰系统的多项故障列为2024年8月9日Voepass 2283航班坠毁事故的促成因素。该ATR 72-500飞机在巴西维涅杜坠毁，机上62人全部遇难。ATR于2024年10月首次通知运营商进行阀门检查，约在事故发生两个月后。

如果阀门未通过检查，运营商必须在下一次飞行前排除故障。如果ATR发布的说明未涵盖特定故障，运营商必须获得制造商批准的指导并完成必要工作。

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