欧洲银行管理局确认支持建立共同的欧洲存款保险制度。预计欧盟委员会将于2027年第一季度在更广泛的银行业方案框架内提出关于这一机制的提案，《塞浦路斯邮报》报道。

该机构的技术角色

该机构还驳斥了其正在考虑共同存款保障制度替代方案的说法。该机构表示，其任务是向欧盟委员会和欧洲立法者提供技术建议及证据基础，以制定这一机制。

该机构主席弗朗索瓦-路易·米肖表示，欧洲需要一个更加一体化的银行市场，以便多元化的银行业能够适当为经济提供融资。他说，要建立真正的单一市场，必须消除一系列现有障碍，而存款保险是这一进程的重要组成部分。

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欧盟银行业联盟

共同存款保险仍是欧盟银行业联盟关键但尚未完成的组成部分之一。这样的制度可为参与国的存款人提供更为统一的保护，而目前的保障在很大程度上取决于各国机制。

欧洲中央银行也呼吁协调推进银行业联盟主要组成部分的落实，包括确定引入欧洲存款保险制度的具体步骤和时间表。其他优先事项包括让资本和流动性在跨境银行集团内部更自由流动，以及发展储蓄和投资联盟。

欧洲央行认为，应通过规则协调、一体化和规模经济来增强银行业的竞争力，而不是通过放松监管。共同制度对包括塞浦路斯在内的各个国家的影响，将取决于该机制的最终设计：缴费规则、风险分担以及对参与银行的要求。

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