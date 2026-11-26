欧洲中央银行管理委员会成员认为，进一步上调利率的可能性很大，因为能源价格上涨恶化了欧元区的通胀前景。据10月28日至29日会议公布的纪要，阿纳多卢通讯社报道。

在10月会议上，管理委员会一致决定维持三项关键利率不变。继6月和9月加息后，存款利率维持在2.50%。

支持加息

相当数量的委员会成员本可能支持在10月再次加息。他们认为，新的经济数据强化了实施更紧缩货币政策的理由。

欧元区通胀率从8月的3.2%升至9月的3.8%，并超过预期。中东冲突以及俄罗斯对乌克兰战争的发展，使能源价格高于欧洲央行9月预测中所作的假设。成本上涨不仅涉及石油和天然气，也涉及成品燃料和电力。

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通胀可能持续高于目标

与会者预计，能源价格上涨将在未来几个季度使总体通胀率显著高于欧洲央行2%的目标水平。一些委员会成员担心，通胀甚至可能到2028年底仍无法回到目标水平。

与此同时，核心通胀总体保持稳定：未记录到能源成本对工资或企业定价决策产生显著影响。更高的贷款利率和较弱的借贷需求表明，先前的加息正日益影响经济活动。委员会成员还指出短期增长前景走弱，并质疑对人工智能的投资和库存积累将能在多长时间内支撑全球经济。

尽管通胀前景恶化，与会者仍支持审慎的做法，同时认为进一步收紧货币政策很可能是必要的。到12月会议时，欧洲央行将获得截至2029年的银行工作人员新预测、第三季度经济增长数据、另外两项通胀数据以及关于工资谈判的更多信息。

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