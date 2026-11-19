欧洲导弹制造商MBDA与德国初创企业Atmos Space Cargo已同意联合研究从地球轨道实施远程精确打击系统的可能性。该项目设想将军用有效载荷与轨道运输技术及大气层再入飞行器相结合，Defense News报道。

技术能力评估

在初始阶段，两家公司将分析系统架构、其技术可行性、有效载荷集成，以及开展技术演示的可能性。Atmos将提供轨道运输和大气层再入方面的专业知识，而MBDA将提供防御系统和军用有效载荷领域的经验。

Atmos首席执行官塞巴斯蒂安·克劳斯表示，此次合作的目标是加强欧洲盟友的常规威慑力。据他称，两家公司将轨道运输和飞行器返回地球视为战略基础设施的新层级。Atmos强调，未来对该系统的任何部署和使用将取决于现行法律以及相关国家和军事机构的决定。

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Atmos技术

Atmos正在开发用于近地轨道货运任务的可重复使用航天器。在返回大气层时，该航天器使用充气式护罩减速，该护罩兼具热防护和空气动力制动功能。这家初创企业称，其于2025年4月成功测试了这一概念。

该公司正在研发Phoenix 2轨道飞行器，其可运送最多100千克有效载荷，并可飞行从三小时至12个月。Atmos表示，民用Phoenix飞行器将与该公司同MBDA研究的防御系统保持独立。该初创企业和欧洲航天局还在分析更大的Phoenix 3版本，其潜在载荷能力约为一吨。

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