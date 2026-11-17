在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，欧洲代表团正与中国谈判，以争取支持政府间气候变化专门委员会（IPCC）编写新报告的时间表。欧洲希望，北京的立场将有助于克服部分坚持推迟发布文件的国家的阻力，Politico Europe报道。

IPCC科学家希望在2028年发布第七次气候变化评估报告的三部分内容：气候变化的物理基础、适应其影响，以及限制进一步变暖的方法。该时间表必须经各国政府协商一致批准。

围绕时间安排的争议

印度和沙特阿拉伯建议给予作者以及发展中国家政府更多时间审议和批准这些报告。根据其替代方案，第一份文件可能在2028年前完成，而后两份文件则要到2029年才能完成。

欧洲国家以及一些尤其容易受到气候变化影响的国家主张在2028年完成全部三份报告。它们认为，否则COP33上对《巴黎协定》落实情况进行的下一次全球盘点将无法获得最新的科学数据。

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欧盟首席谈判代表戴安娜·阿孔恰表示，第七次评估报告必须及时完成，以赶上第二次全球盘点。马绍尔群岛总统希尔达·海内也表示，太平洋地区的科学家认为，在规定期限内完成这项工作是可行的。

预算不确定性

与此同时，IPCC无法就预算达成一致。该媒体称，由于美国退出，该组织的资金面临额外压力。在上个月于埃塞俄比亚举行的会议上，各国已连续第六次未能达成协议。下一次就下一年度预算达成一致的会议定于12月1日举行。

在时间安排问题上，肯尼亚和侵略国俄罗斯支持印度和沙特阿拉伯。外交官还指出，中国此前反对加快时间表，但认为其立场可能改变。意大利气候问题特使弗朗切斯科·科尔瓦罗表示，中国并未完全将其立场与印度和沙特阿拉伯保持一致。

周一公布的COP31最终决定草案提及IPCC对全球盘点的重要性。IPCC副主席戴安娜·于尔盖-福尔萨茨称，各国政府在会议期间的讨论富有成效，并强调由于科学家和该组织本身面临不确定性，需要尽快作出决定。

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