欧元区9月录得103亿欧元货物贸易逆差，而市场预期逆差为45亿欧元。一年前，欧元区贸易差额为135亿欧元顺差。与此同时，与8月逆差达到166亿欧元相比，该指标有所收窄。据阿纳多卢通讯社援引欧盟统计局数据报道。

进口增长快于出口

欧元区国家9月货物出口同比增长6%，达到2727亿欧元。进口增长16.1%，达到2830亿欧元，从而形成负的对外贸易差额。

与去年9月相比，指标恶化主要与能源贸易逆差扩大有关：该逆差从207亿欧元增至330亿欧元。相比之下，机械和运输设备类别的顺差从100亿欧元缩减至30亿欧元。

1月至9月，欧元区货物贸易逆差为365亿欧元，而上一年同期录得1022亿欧元顺差。九个月内，出口增长2.4%，至2.26万亿欧元；进口增长9.2%，至2.3万亿欧元。

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欧盟指标

整个欧盟9月货物贸易逆差为168亿欧元。去年9月，欧盟录得114亿欧元顺差，而今年8月逆差达到253亿欧元。

欧盟出口同比增长4.7%，至2401亿欧元；进口增长17.9%，至2569亿欧元。能源进口价值增长51.3%，至515亿欧元，能源贸易逆差从241亿欧元扩大至376亿欧元。

欧盟对美国出口下降10.6%，至477亿欧元，而从美国进口增长14.7%，至368亿欧元。因此，欧盟与美国贸易顺差从213亿欧元减少至109亿欧元。与中国的贸易逆差从352亿欧元增至417亿欧元。

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