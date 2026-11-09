K-pop组合EXO在韩国首尔结束了第六次巡回演唱会。“Exo Planet #6 - EXhOrizon [dot]”的最后几场演出在KSPO Dome举行，吸引了约3.3万名观众：三场演出全部售罄，包括视线受限座位，《韩国先驱报》报道。

Suho、Chanyeol、D.O.、Kai和Sehun参加了收官演唱会。巡演于4月启动，覆盖14座城市，共举办27场演出。首尔演出持续约三小时：成员们演唱了组合14年职业生涯不同时期的歌曲，将现场演唱与整齐同步的编舞相结合。

新专辑歌曲与知名热门曲目

演唱会以第八张LP《Reverxe》中的《Crown》和《Suffocate》开场，此外还演唱了2016年发行的热门歌曲《Monster》。曲目单中还包括《Moonlight Shadows》、《24/7》、《Sweet Lies》和《Crazy》。

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观众对长期以来深受粉丝喜爱的《The Eve》、《Love Shot》、《Tempo》、《Lotto》、《Ko Ko Bop》和《Call Me Baby》的表演反应最为热烈。组合还带来了由《Lucky One》、《Power》、《Don't Fight the Feeling》和《Run》组成的EDM串烧。在这一环节中，成员们呼吁观众站起来跳舞，粉丝们则挥舞着应援棒。

关于新项目的表态

EXO演唱了由《Sing for You》、《For Life》、《Universe》和《The First Snow》组成的冬季串烧，以及献给粉丝的歌曲《I'm Home》和《Flatline》。节目中还出现了早期热门歌曲《History》、《Love Me Right》和《Growl》。

Suho表示，EXO将尽快带着新音乐和演出回归。Sehun暗示，他将与Kai作为新小分队项目的一部分开展未来活动，并表示其编舞将格外令人印象深刻。D.O.也正准备于周三发行数字单曲《Darling》——这是他继9月发行第四张EP《Dopamine》两个月后的首张个人作品。

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