美国联邦航空管理局（FAA）计划在2028年底前更换全国400多个空中交通管制设施中用于气象及其他关键信息的过时软盘。Channel NewsAsia援引路透社报道。

面向管制员的新系统

FAA将部署企业信息显示系统（Enterprise Information Display System），该系统旨在取代四套可追溯至20世纪80年代的系统。该系统将把重要运行信息汇集在一处，以便管制员能够更快查看空中交通更新。

FAA局长布莱恩·贝德福德表示，该机构正在放弃过时的手动流程。他说，新系统将使管制员能够即时交换关键航班信息、受限空域使用时间表以及飞行员报告。

升级过时基础设施

软盘在很大程度上已于25多年前停止使用，自2011年以来也不再大规模生产。去年，美国国会批准125亿美元，用于升级过时的空中交通管制系统。交通部长肖恩·达菲也在争取再拨款300亿美元用于进一步现代化改造。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

FAA还在同步更换电信系统及其他老旧设备。尤其是，该机构仍在使用已有数十年历史的康柏（Compaq）电脑，并在eBay购买一些备件。贝德福德此前指出，美国的空中交通管制设施彼此孤立地运行在各自独立的模拟计算机上。

FAA于10月23日向机场发布的一份备忘录提到，近期空中交通管制系统发生多起故障，原因是光纤电缆受损。尤其是，10月13日，连接休斯敦乔治·布什洲际机场与FAA网络的一条电缆在机场大门外被切断。这导致FAA设施之间的数据交换中断，并需要暂停起飞。

该机构还在继续淘汰空中交通管制员用于追踪飞机的纸质进程条。这一进程于2022年在49个大型机场启动，至少将持续到2028年。在27个大型机场，纸质进程条已不再使用。

关注我们在