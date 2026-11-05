美国联邦航空管理局（FAA）提议简化对商业航天发射和航天器返回地球的监管。该监管机构还计划于明年审查太空活动许可制度，Channel NewsAsia报道称。

新的安全要求

FAA提议修改无需强制终止飞行的情况定义，并明确因出现问题而必须提前终止发射或任务的要求和门槛。监管机构还希望修订航天器坠落地球时解体的相关规则，以及评估碎片对地面人员风险的方法。

这些变化可能使埃隆·马斯克的SpaceX和杰夫·贝佐斯的蓝色起源更容易获得发射许可。两家公司未立即就这一倡议发表评论。

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2030年前的目标

白宫的目标是到2030年实现每年至少1000次航天器发射和返回。去年共进行了178次发射，其总数是2013年的十倍。SpaceX在该领域占据主导地位。

FAA还宣布扩大商业太空运输办公室的人员规模，任命一名副局长，并招聘一支航空航天工程师团队以加快申请审查。该团队将进行安全分析和评估，并在遵守公共安全要求的同时签发任务许可。

FAA在10月已提议允许运营商以电子方式提交发射申请，在证明操作安全性方面提供更大灵活性，并将三项强制性安全分析合并为一套文件。7月，监管机构提议免除多部法律中的个别要求，以简化并加快商业太空飞行的许可流程。

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