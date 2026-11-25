11月24日，美国联邦航空管理局（FAA）因地面监视系统故障，解除飞往芝加哥奥黑尔国际机场航班的起飞限制。该限制持续至当地时间16:00刚过，但在技术人员修复系统期间，飞往该机场的航班平均仍延误超过45分钟。

航班限制

据AeroTime报道，FAA于当地时间13:15实施限制。部分飞往奥黑尔机场的航班在出发机场被延误。

解除限制后，FAA针对来自美国本土和加拿大四座机场的航班实施了地面延误计划。该计划下的延误最长可达99分钟。根据FAA晚间运行计划，该计划原定实施至芝加哥时间午夜。

系统故障

故障影响了Airport Surface Detection Equipment, Model X（ASDE-X）系统，空中交通管制员利用该系统追踪跑道和滑行道上的飞机及车辆。该系统还会向管制员发出跑道上可能发生冲突的警报。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

由于故障，FAA在双跑道运行配置下将抵达航班数量限制为每小时72架飞机。另一份通知还警告称，已经在空中的飞机在降落前可能需要等待长达30分钟。

根据FlightAware的数据，在最近一次更新时，奥黑尔机场记录到373架次航班延误，约占该机场所有航班的13%。这是两天内第二次实施此类限制：11月23日，FAA因芝加哥进近管制中心人员短缺，曾短暂停止部分飞往奥黑尔机场的航班。

FAA预计当天美国将有超过5.2万架次航班，并预计在为期九天的感恩节出行期间将有超过41.7万架次航班。

关注我们在