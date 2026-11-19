美国联邦航空管理局（FAA）要求部分波音737 Next Generation飞机的运营商定期检查数字飞行控制系统。该决定是在发现一项故障后作出的，该故障可能妨碍自动油门系统对发动机推力显著差异作出反应。

意外滚转风险

据AeroTime报道，该问题与缺失或错误的扰流板位置数据有关。发动机推力差监测系统会在巡航模式下使用这些数据。

如果数据不可靠，监测系统可能无法启动。在这种情况下，发动机之间可能出现显著推力差，而自动油门不会断开。FAA表示，这可能导致飞机意外滚转；如果机组未能及时识别并纠正情况，则可能导致飞机失去控制。

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该指令涉及哪些机型

适航指令AD 2026-23-04适用于约300架在美国注册的波音737-600、737-700、737-700C、737-800和737-900飞机，不包括波音737 MAX机型。该文件计划于2026年11月20日发布，并将在15天后生效。

监管机构以安全风险为由，未进行通常的事先公众征求意见程序。运营商必须定期执行数字飞行控制系统的内置测试，排除发现的故障，并重复测试，直至系统通过检查。

对较老飞机的检查

2022年10月，FAA已对部分波音737 Classic飞机实施重复检查，涉及737-300、737-400和737-500机型。当时，监管机构表示，扰流板传感器或其线路故障可能不会被自动油门计算机发现。

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