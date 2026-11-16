英国将能够影响欧盟食品规则的制定，但无权对这些规范的通过进行投票。英国负责与欧盟关系事务的大臣哈米什·法尔科纳在峰会前接受BBC News采访时表示，首相安迪·伯纳姆希望在该峰会上就与欧盟的新协议达成一致。

这些安排旨在减少脱欧后食品贸易中的官僚壁垒。法尔科纳表示，英方将参与规则制定过程，而进口商成本的降低可能会影响商店价格。

更少的检查和文件

这位大臣表示，现行程序要求出口商提供大量文件，包括兽医和植物检疫证书以及边境检查文件。他说，部分玛莎百货卡车出口食品需要300多页文件。

法尔科纳指出，由于手续复杂，部分供应商已放弃向欧盟出口，而某些产品，特别是林肯郡香肠，几乎不可能供应到欧洲市场。拟议中的重启还可能取消脱欧后针对货物从英国运往北爱尔兰而引入的检查，以及单独的Not for EU标签。

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反对派和农民的警告

法尔科纳强调，该协议不会涉及预付款。同时，如果未来英国政府决定放弃与欧盟更紧密的协调，其中可能会加入退出这些安排的条款。据BBC报道，这一条件与欧盟对恢复计划拆除的边境检查基础设施可能产生的成本感到担忧有关。

保守党和Reform表示，如果上台执政，将取消计划中的重启。保守党认为，这可能使英国消费者和企业无法影响监管规则的制定，也无法拒绝这些规则。

全国农民联盟主席汤姆·布拉德肖积极评价了可能减少边境检查和文书工作的举措，但称该协议既是机遇也是风险。他指出，自2019年以来，对欧盟的食品出口量已下降超过三分之一。法尔科纳表示，安排中有关食品的部分可带来额外50亿英镑，而整项协议预计将使英国国内生产总值增加0.4%。

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