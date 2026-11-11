内普图纳斯球迷在克拉科夫悲剧后展示横幅——Interia Sport

立陶宛篮球俱乐部内普图纳斯的球迷在欧篮杯对阵弗罗茨瓦夫希隆斯克的比赛中，在克拉科夫悲剧后展示了一条支持波兰人的横幅。据Interia Sport报道，横幅上写着波兰语口号：“W obliczu tragedii nie ma barw”。

比赛以内普图纳斯获胜告终

欧篮杯第七轮比赛以希隆斯克82:90告负结束。来自弗罗茨瓦夫的球队首节以18:21落败，第二节以20:17获胜，随后两节则分别以26:30和18:22失利。

据该媒体报道，赛后希隆斯克以一场胜利排名本组最后一位。Interia Sport指出，比赛期间最引人关注的是立陶宛球迷的横幅。

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有关克拉科夫枪击事件的报道

Interia Sport称，11月7日，一名24岁男子在克拉科夫主市场广场的一辆汽车内向人群开枪。据该媒体消息，6人死亡，超过10人重伤。

根据Interia Sport的说法，两名警察在斯特拉多姆斯卡街与迪特拉街交叉口逮捕了嫌疑人。该媒体报道称，该男子于周一在医院死亡，检方则继续调查事件的情况。

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