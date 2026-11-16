FBI警告称，不法分子正在利用AI工具在美国及其他国家实施自主网络攻击。据TechCrunch报道，与多起攻击有关的Artex工具在某些情况下可在不到三小时内从选择目标转为主动入侵系统。

针对企业和金融业的攻击

FBI在一份紧急网络安全通报中表示，近几个月来，黑客一直使用Artex及类似的开源工具攻击金融机构、政府组织、科技和国防公司、电话和互联网运营商以及律师事务所。

Artex属于基于AI的网络安全测试平台。它可连接到Anthropic、OpenAI的大型语言模型、开放模型以及其他国家的模型。FBI评估认为，此类入侵可能产生大量网络流量并触发防护系统，但攻击速度使专业人员的响应更加困难。

该工具会快速扫描网络以寻找漏洞，随后可利用薄弱防护、未受保护或被盗的密码。获得初始访问权限后，攻击者可以在网络中横向移动，并寻找数据库、电子邮箱及其他敏感信息。

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ConnectWise及韩国机构受影响

FBI表示，Artex于7月首次公开出现后，被用于攻击多家韩国金融机构。据该机构称，攻击者利用了薄弱的网络防护和缺乏多因素身份验证的问题，导致至少6.8万人的个人数据被盗。

FBI还证实了微软此前的结论，即Artex被用于入侵从事IT管理的公司ConnectWise。黑客获得了至少2250家ConnectWise客户的Microsoft 365云环境访问权限，并窃取数据。微软曾推测，攻击背后可能是与中国有关联的黑客。

该工具的开放版本仍可获取

Barracuda公司也报告了一起与Artex有关的入侵事件。据该公司称，该工具发现了一个第三方服务的凭据，而公司在结束与供应商的合作后未撤销这些凭据。这使攻击者得以访问Barracuda用于从客户系统收集数据的凭据存储库。该公司更改了所有客户凭据，因为日志细节不足，无法排除攻击者访问这些存储库的可能性。

Artex被用于网络攻击后，其开发者关闭了该软件的源代码。不过，FBI表示，该工具此前的开放版本仍被广泛获取。研究人员还发现，数百个Artex系统在互联网上公开可访问且没有密码，其中包括一个被用于攻击韩国的系统。

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