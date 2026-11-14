在美国，食品药品监督管理局（FDA）向Molecular Designs授予了其SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV检测面板的510(k)许可，编号为K262789。这是该公司首项获得FDA许可的检测，News-Medical报道。

同时检测三种病毒

SimplicityDx Panel FluA/FluB/RSV是一项实时RT-PCR多重检测。该检测用于对前鼻拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒（RSV）RNA进行定性检测和区分。

该检测面板适用于有呼吸道感染症状的人群。其结果应与其他临床、流行病学和实验室数据一同作为鉴别诊断的辅助工具。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

供实验室使用

该检测面板包括用于检测甲型流感、乙型流感、RSV和内部对照的组件。其设计为与该公司Simplicity Dx Extraction产品配合使用。

据Molecular Designs介绍，该面板的模块化格式使实验室能够仅使用特定检测运行所需的测试，并减少移液量。该公司还表示，这一格式可帮助减少废弃物、简化库存管理，并支持在工作量较大的日子进行批量处理。

该检测面板仅限凭处方在根据CLIA项目认证、可开展高复杂度检测的实验室中使用。

关注我们在