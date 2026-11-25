美国食品药品监督管理局（FDA）已批准贝祖克拉替尼与舒尼替尼联合用药，作为用于既往接受过伊马替尼治疗的晚期胃肠道间质瘤（GIST）成人患者的二线疗法。News-Medical报道称，消息援引自达纳—法伯癌症研究所。

PEAK研究结果

此次批准的依据是由达纳—法伯癌症研究所主导的PEAK三期研究结果。该研究纳入了413名此前接受过伊马替尼治疗的晚期GIST患者。

参与者被随机分为两组：一组接受贝祖克拉替尼与舒尼替尼联合治疗，另一组仅接受作为标准疗法的舒尼替尼。研究数据显示，该联合方案将疾病进展或死亡风险降低了50%。总缓解率从单药治疗时的26%提高到使用两种药物时的46%。

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KIT突变

胃肠道间质瘤发生于消化道，包括胃、小肠和大肠。在大多数此类肿瘤中，细胞存在KIT基因突变，导致其不受控制地分裂。KIT抑制剂，包括伊马替尼和舒尼替尼，改善了治疗结果，但肿瘤可能因出现额外的KIT突变而产生耐药性。

贝祖克拉替尼可抑制与携带KIT突变的GIST耐药性相关的常见原发性和继发性突变。达纳—法伯癌症研究所代表安德鲁·瓦格纳指出，PEAK结果支持这样的生物学依据：更全面地抑制特定患者体内的KIT突变谱，可能比使用单一药物带来更好的且更持久的结果。

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