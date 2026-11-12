据News-Medical报道，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准一项完全口服的治疗方案，适用于新确诊急性髓系白血病的高龄患者，或不适合接受强化化疗的患者。该媒体称，这一决定基于发表于《新英格兰医学杂志》的ASCERTAIN-V研究结果。

两片药代替注射

该方案结合使用地西他滨-西达尿苷片和维奈克拉。地西他滨是一种化疗药物，而西达尿苷使其能够口服使用。维奈克拉可阻断癌细胞生存所需的一种蛋白质。

此前，这类患者每月需前往诊所接受持续五至七天的注射，同时每天服用片剂药物。新方案可能使患者能够在家接受治疗，并避免此类前往诊所的行程。

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研究结果

这项I-II期研究纳入了189名75岁及以上的患者，或因健康状况不宜接受强化化疗的患者。在患者骨髓中未发现癌症迹象后，研究人员在后续周期中缩短了药物服用时间，其中也取决于血液指标的恢复情况。

47%的参与者达到完全治疗应答，63%出现具有临床意义的应答。在经常需要输血或输注血小板的患者中，60%在治疗期间不再需要输注。总生存期中位数为15.5个月。

与标准方案的比较

研究共同作者、耶鲁医学院血液学家阿梅尔·泽丹表示，间接比较显示，其生存率、治疗应答率和安全性指标与标准注射方案相似。他说，在获得治疗应答后缩短药物服用时间，有助于更快恢复血液指标，并降低感染或出血风险。

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