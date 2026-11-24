美国食品药品监督管理局（FDA）已批准吉瑞德斯坦，以商品名Wilserdly用于治疗接受I–III期乳腺癌手术后的成年患者。该药适用于雌激素受体阳性和HER2阴性疾病患者，《国会山报》报道。

术后治疗

Wilserdly在手术后单独使用；该药以每日服用的片剂形式供应。它属于口服雌激素受体拮抗剂类别。这类药物可阻止雌激素与癌细胞受体结合，并促进这些受体被破坏，从而有助于阻断肿瘤生长。

对于早期激素受体阳性、HER2阴性乳腺癌，标准方法是手术后进行内分泌治疗，包括他莫昔芬或芳香化酶抑制剂。FDA指出，这一新的治疗选择适用于复发风险中等或较高的患者。

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研究结果及注意事项

在一项随机研究中，与标准激素治疗相比，Wilserdly将浸润性乳腺癌复发或死亡的风险降低了30%。三年后，服用新药的患者中有92.4%在无浸润性癌的情况下存活，而接受传统治疗的参与者中这一比例为89.6%。

可能的不良反应包括肌肉和关节疼痛、潮热、疲劳、头痛、恶心、心率减慢、头晕、手脚麻木或刺痛。还可能出现肝酶水平升高、血细胞计数降低、血脂水平升高以及肾功能检查结果变化。该药可能在妊娠期间伤害胎儿；尚未完成绝经的女性需要额外的激素抑制治疗。患有乳腺癌的男性也可以服用Wilserdly。

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