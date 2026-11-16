Theraclion公司表示，美国食品药品监督管理局（FDA）已向其Sonovein设备授予De Novo授权，用于治疗大隐静脉的浅静脉反流。消息来源称，这种状况是静脉曲张的主要原因。

据News-Medical报道，Sonovein采用聚焦超声，可在无需切口和导管的情况下进行治疗。报道将其称为首个用于治疗静脉曲张的非侵入性聚焦超声平台。根据所引数据，约三分之一的成年人患有静脉曲张。

研究结果

FDA的决定基于关键临床研究VEINRESET的结果，该研究注册号为NCT05926830。研究在美国和欧洲的四个中心纳入了70人。

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该研究达到了主要终点：一年后，大隐静脉闭塞率为96.8%。未记录到严重或未预期的不良事件，同时报告了1例轻度不良事件。

公司的后续计划

Theraclion正准备启动其美国子公司Sonovein Inc.。该公司还在CPT体系中设立了单独的III类代码，作为该程序可能获得保险覆盖的初步步骤。

根据Theraclion的新闻稿，该公司计划建立治疗参考中心，并重点开展医生培训、技术的临床实施以及技术和服务支持。

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