FDA要求GLP-1药物添加NAION风险警告——UPI

据UPI报道，美国食品药品监督管理局（FDA）已要求部分胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂药物的生产商在标签中增加警告，提示非动脉炎性前部缺血性视神经病变（NAION）风险可能升高。

罕见眼部疾病

NAION是一种罕见的眼部疾病，可导致一只眼的视力下降，有时还会造成永久性视力丧失。它与流向视神经前部的血流减少有关。

FDA列出的NAION症状包括一只眼突然出现无痛性视力丧失，患者可能会在醒来后注意到这一症状。还可能出现视物模糊或部分视野缺损，包括出现盲点或管状视野、颜色失真以及中心视力敏锐度下降。

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建议注意到此类症状的人咨询医疗专业人员。NAION的风险因素可能包括吸烟、糖尿病、高血压、睡眠呼吸暂停、贫血和肾脏疾病。

该要求涉及哪些药物

GLP-1受体激动剂模拟由肠道释放的一种天然激素的作用。FDA表示，这种激素有助于控制餐后血糖水平，并影响调节食欲和饮食行为的大脑区域。

这类药物用于治疗2型糖尿病、控制体重，也用于其他目的，包括降低严重心血管事件的风险。获FDA批准的药物包括Byetta、Victoza、Trulicity、Saxenda、Xultophy、Soliqua、Ozempic、Rybelsus、Wegovy、Mounjaro、Zepbound和Foundayo。

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