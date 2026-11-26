美国纽约联邦法官詹妮弗·L·罗尚拒绝延长对总统唐纳德·特朗普政府政治广告的限制，这些广告至少部分由纳税人的资金资助。正如《独立报》报道，原告联盟未能令人信服地证明，在2026年11月3日选举之后，这些视频仍将造成迫在眉睫且无法弥补的损害。

法官的论点

纽约的诉讼由一个联盟提起，其中包括公共监督组织Common Cause。原告请求对这些广告片实施长期禁令。罗尚在一份法院文件中指出，先前申请临时限制措施的紧迫性，正是与已经举行的中期和地方选举有关。

这些广告片于9月开始播出。它们至少部分由美国国土安全部一份价值2000万美元的合同支付。部分视频包含总统讲话的剪辑、有关减税的提及以及对执法部门的支持。其中一则广告使用了特朗普2024年总统竞选广告的片段。

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根据该报的描述，在这段片段中，特朗普沿着走廊行走，同时画外音播放了他关于与“全球主义者”和“战争煽动者”进行“最后一战”的警告。原告称，这些视频是非法的国家宣传，旨在投票前推广总统的竞选信息。白宫则将这些广告称为社会信息公告。

华盛顿的平行案件

部分视频还发布在特朗普政府的社交媒体账号以及白宫网站上。这些广告的后续命运还取决于华盛顿的一起平行案件。民主党全国委员会在该案中请求法院禁止政府制作、传播和播出这些材料。该案的听证会已经举行，但尚未作出裁决。

选举前，两起案件的法官都对部分广告发布了临时禁令。民主党案件中的临时禁令将于下周到期。据Democracy Forward高级法律顾问布拉德利·吉拉德表示，团队将继续争取对纽约案件作出实体审理，以防止类似情况再次发生。

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