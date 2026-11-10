澳大利亚一项关于女性健康的联邦调查已收到来自女性、父母和社区活动人士的逾2000份意见书。部分提交意见者讲述了产后缺乏帮助的情况——从难以获得母乳喂养顾问服务，到未能及时获得心理健康支持，澳大利亚广播公司新闻报道。

母亲们的经历

珀斯居民摩根表示，在她第一个孩子出生后的最初几周，是她一生中最艰难的时期之一。她说，自己睡眠不足，并从助产士那里获得了相互矛盾的母乳喂养建议。她的女儿很难喂养，体重增长不足，这给她带来了巨大压力。

这名女子说，缺乏支持让她感到被遗忘和精疲力竭，也让她认为自己无法再要一个孩子。此后，摩根接受了产后导乐培训——这类专业人士为新手母亲提供情感、身体和实际支持。

在第二个孩子出生时，她的经历好得多，此前她已从维多利亚州偏远地区搬到珀斯。在那里，她获得了更多支持，并能得到持续的助产士照护。

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呼吁提供更广泛的支持

主持该调查的工党参议员玛丽埃尔·史密斯表示，大量意见书表明女性希望自己的声音被听见。她说，类似的故事不仅来自西澳大利亚州，也来自该国其他地区。

Newborn Mothers组织的教育工作者朱莉娅·琼斯指出，如果母亲没有需要医疗干预的状况，她们往往得不到支持。她在产后照护领域工作了20年。她强调，需要提供非医疗帮助、情感支持，并更好地说明产后可能面临的情况。

作为调查的一部分，听证会将持续在澳大利亚各地举行至今年年底，最终报告预计于2027年8月提交。

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