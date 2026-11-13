联邦军控制提格雷多座城市，但战斗仍在继续——BBC News

在埃塞俄比亚，联邦军在与提格雷人民解放阵线（TPLF）发生短暂武装对抗后，已控制北部提格雷地区的默克莱和其他主要城市。与此同时，该地区居民称，提格雷中部、北部和西北部的战斗仍在继续，交战中使用了重型火炮和无人机，BBC News报道。

9月底，长期统治该地区的TPLF与埃塞俄比亚国民军之间的战斗再次爆发。此前持续两年的提格雷内战于2022年正式结束。据报道，在这场新的冲突中已有数百人死亡，其中数十人死于无人机袭击和空袭。

冲突各方的声明

埃塞俄比亚政府官员及其支持者称，战争实际上已经结束，下一项任务是将TPLF部队逐出该地区。总理顾问盖塔乔·雷达此前曾是TPLF高级官员，他表示，当务之急应是稳定提格雷局势。

TPLF发言人米凯尔·阿斯格多姆否认该组织已被击败，并称从默克莱和其他城市撤离是出于战术和战略考虑。他表示，TPLF部队正在准备大规模反攻，并已在多个地区对埃塞俄比亚军队发动袭击。

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居民的担忧与分析人士的评估

靠近厄立特里亚边境的谢拉罗镇附近目击者报告称，发生了有火炮和地面部队参与的激烈战斗。与联邦军有关的消息人士称，针对TPLF的行动仍在提格雷北部和中部山区持续进行，该组织的能力正逐步削弱。

分析人士对冲突前景的评估不一。卡梅伦·哈德森认为，TPLF可能会发动低强度游击战，但没有足够资源与联邦军进行大规模战争。与此相反，埃塞俄比亚评论员亚雷德·蒂贝布认为对抗可能长期持续，并援引TPLF在长期武装斗争方面的经验。

默克莱居民表示，战斗结束后城市生活并未恢复正常：人们甚至缺乏满足基本需求的资金，当地企业也几乎无法运营。该地区居民称，他们首先希望获得安全，并有机会重建生活。

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