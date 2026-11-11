澳大利亚联邦法院撤销了利亚姆·贝利作为Hellyer Metals公司清算人的职务。该公司持有塔斯马尼亚州西北部Hellyer金矿的股份。法官肖恩·麦克尔韦恩命令贝利将所有与清算有关的记录移交给亚当·约翰斯顿，后者被任命为新的清算人。据ABC News报道，法院认定更换清算人是合理且必要的。

对公正性的疑虑

法官表示，贝利的公正性引发了严重质疑。他还指出，自2026年1月22日被任命以来，该清算人的活动不足。法院认为，尽管贝利能够获取大量文件和财务资源，但他没有对该公司的活动以及其中一项交易的情况进行适当调查。

资源公司Goshawk Mining和投资公司Saxby Capital向法院提出申请，称它们已对该清算人及其公正性失去信心。与此同时，Hellyer Metals因一项失败的商业交易而在法院面临超过3600万美元损害赔偿的索赔。

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与关联公司的交易

法院审理了Hellyer Metals与其关联公司Celestial Group之间的一项交易。麦克尔韦恩法官指出，该交易的时机、参与人员及其后果都引发疑问。他表示，有初步理由认为，Hellyer Metals可能在未获得有价值补偿的情况下被剥夺了资产。

在这项交易后，Goshawk Mining获得最高法院命令，冻结与Hellyer有关联的公司价值3640万美元的资产。法院还批评贝利决定聘请一名Hellyer Metals熟悉的律师，以及向公司董事提供法定清算报告草案。法官强调，这些董事与需要审查的交易有密切关联。

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