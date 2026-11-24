美国联邦法官齐亚·法鲁基驳回了针对两名前联邦调查局（FBI）雇员——妮基·弗洛里斯和布拉德利·贝纳维德斯——的案件，两人被指控向国会提供虚假信息。法官在一份长达48页的书面裁决中批评了总统唐纳德·特朗普的政府和司法部，据《独立报》报道。

法官的批评

法鲁基称，此案是他所认为的一系列失败且被政治化的诉讼中的又一起，政府仓促提出指控，但这些指控随后在法庭上瓦解。他指出，因虚假陈述而提起诉讼可能带来滥用风险，因为此类指控可能适用于向联邦官员作出的几乎任何陈述，即使该陈述并非在宣誓后作出。

法官认为，当当局将此类诉讼用于他们视为对手的人时，风险尤其高。法鲁基强调，政府不能不受约束地使用这一工具，法治仍是防范此类行为的保障。

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案件情况

弗洛里斯和贝纳维德斯此前曾担任FBI情报专家，并向国会通报该局参与涉及亨特·拜登的调查情况。两人各被控一项向国会提供虚假信息的罪名。FBI局长卡什·帕特尔一个月前宣布了相关指控，但案件未被提交给大陪审团审理。

根据法鲁基的裁决，当局未能获得大陪审团的起诉书，并且在初步听证会上未能证明存在足以继续追诉的充分依据。法官还指出，针对弗洛里斯和贝纳维德斯的诉讼是在总统公开要求后启动的，这在他看来表明其缺乏独立性，也未能不受政府政治意愿影响而保持公正。

妮基·弗洛里斯的律师对《独立报》表示，该诉讼仓促进行、存在错误且带有政治动机，因此不应被提起。

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