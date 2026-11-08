澳大利亚足球协会将在国家队计划于安曼对阵约旦的友谊赛前继续评估安全形势。澳大利亚队还将于11月13日在多哈对阵卡塔尔，而在约旦首都举行的比赛计划在三天后进行。

据ABC News Australia报道，该协会将向球员和球队工作人员及时提供有关安全形势的最新信息、安全建议和风险评估。该组织首席执行官马丁·库格勒强调，球员和工作人员的安全与福祉是最高优先事项。

球员要求推迟比赛

Professional Footballers Australia工会表示，球员大多支持将与约旦的比赛推迟到其他日期或地点。与此同时，安曼的比赛目前尚未取消或改期。印度尼西亚此前取消了原计划在约旦进行的友谊赛。

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主教练托尼·波波维奇公布了名单，其中包括7名尚未代表国家队出场的球员。队长马蒂·瑞安，以及经验丰富的杰克逊·欧文、米洛什·德格内克和中场球员艾登·奥尼尔均未入选。消息来源指出，尚不清楚他们的缺席是否与安全考量有关。

更新后的球队阵容

新入选国家队的球员包括中央海岸后卫迪塞尔·赫林顿、朴茨茅斯前锋托马斯·韦丁厄姆和圣保利中场萨姆·克莱因。前锋丹尼尔·阿尔扎尼、后卫詹尼·斯滕斯内斯以及门将乔·高奇和汤姆·格洛弗也重返球队。

与9月对阵巴西的友谊赛相比，阵容有8处变化。这些比赛最初旨在为亚洲杯做准备，但由于安全担忧，原定在沙特阿拉伯举行的赛事从1月推迟至2027年12月。波波维奇表示，球队将利用此次集训考察新球员，并为2030年世界杯预选赛和亚洲杯做准备。

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