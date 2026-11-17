土耳其费内巴切塔尔芬队11月17日在主场举行的欧洲篮球联赛第12轮比赛中，以115:81击败法国ASVEL队。这场胜利是该队本赛季的第八场胜利，阿纳多卢通讯社报道。

从第一节开始占据优势

主队迅速取得15:5领先，并以32:12结束第一节。在开场10分钟内，费内巴切8次三分出手命中6次，5次两分球出手命中4次。20分的领先优势追平了俱乐部在欧洲篮球联赛首节结束后最大领先分差的纪录，该纪录是在2015年对阵拜仁的比赛中创下的。

第二节，土耳其球队在距离半场结束4分钟时将分差扩大到25分，以49:24领先。ASVEL在上半场末段缩小了分差，但两队进入中场休息时，费内巴切以54:39领先。

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拉金拿下25分

中场休息后，费内巴切以一波9:0开局。谢恩·拉金以25分成为全场得分最高的球员，其中20分来自第三节。在这一节中，他6次三分出手命中5次，球队得到35分，并在最后一节前以89:61领先。

第四节，主队的领先优势达到40分，比分为113:73。费内巴切得到的115分是该俱乐部欧洲篮球联赛历史上第二高得分，仅次于2024年3月对阵瓦伦西亚篮球队时得到的118分。约翰尼·朱赞拿下两双，得到15分和11个篮板。ASVEL方面，马蒂斯·多苏-约沃得到19分，埃德温·杰克逊贡献14分。赛后，费内巴切的战绩为8胜4负，ASVEL为4胜8负。

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