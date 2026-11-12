在澳大利亚，64岁的农民斯科特·格拉德曼已连续72天沿新南威尔士州的达令河游泳。他打算成为首位从源头到终点游完全程的人：从布雷瓦里纳到温特沃思的路线长1650公里。格拉德曼及其团队已经完成了超过一半的路程，澳大利亚广播公司新闻报道。

超过三个月的路线

作为“逆流而战”（Fight the Current）活动的一部分，这名农民计划每天游约16公里，整个行程预计持续略超过三个月。此前，格拉德曼从未一次游过超过8公里。2017年，他因心脏问题接受了三个支架植入。

格拉德曼表示，他不认为自己是一名强健的游泳者，但他热爱水。他的妻子乔治说，她无法劝阻丈夫放弃这个想法，因此决定支持他。

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为神经系统疾病患者筹款

此次游泳的目标是为运动神经元病和帕金森病筹集资金并提高公众认知。格拉德曼是在其多年好友拉斯·沃尔德尔被诊断患有帕金森病，以及36岁的家庭朋友帕特·拉塞尔被诊断患有运动神经元病后，发起这一倡议的。

该活动距离15万美元的目标金额还差1.5万美元。沿途小型聚居地的居民也在捐款：约有70人居住的劳斯筹集了3700美元，而人口约40人的蒂尔帕地区筹集了4000美元。

团队支持

陪同格拉德曼的是一支轮换的划桨者、船只驾驶员及其他工作人员组成的团队。其中一名助手迈克·布雷默斯此前曾乘皮划艇穿越达令河，他负责留意水中的枯木和其他障碍物。游泳者的堂兄弟布赖恩·格拉德曼负责在营地和河流之间运送团队成员。

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