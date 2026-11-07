肯尼亚基安布县农民乔治·穆图里正在发展Comfort Worms and Insects农场，该农场将有机废弃物加工成蚯蚓堆肥、动物饲料添加剂和用于叶面施肥的液体生物肥料。他的企业每月生产约12吨蚯蚓堆肥，由五名员工组成的团队每周加工约3吨有机原料。

据Nation Kenya报道，穆图里于2014年创办了该农场。起初，他饲养蚯蚓，作为自家家禽的蛋白质补充剂，并将农场废弃物加工成堆肥。2016年，这名农民开始使用黑水虻幼虫，此前他从国际昆虫生理学与生态学中心获得了第一批虫卵。据他称，在家禽日粮中添加这些幼虫，使对商业饲料的依赖减少了40%。

废弃物处理

农场中的黑水虻幼虫以有机废弃物为食，工人每天从卡加阿村附近的购物中心和学校食堂收集这些废弃物。几天内，它们便将这些原料转化为用于生产饲料的生物质。

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用于蚯蚓堆肥的原料则不同，包括牛粪和植物残余物。蚯蚓被养在温室内的木制托盘中。穆图里指出，有机物质分解需要六至八周，之后收集并筛分成品。较大的颗粒会被送回托盘继续处理。

肥料和饲料

该企业将蚯蚓堆肥装入10公斤、30公斤和50公斤的袋子中。价格分别为600、1500和2500肯尼亚先令。买家包括有机农户、种苗生产商和商业鲜花出口商。这名农民还用堆肥提取物制成液体溶液，用于处理植物。

另一项业务是满江红，这是一种水生蕨类植物，种植在深约30厘米的人工池塘中。该植物约三周成熟，之后可根据水体面积每周或每天采收。穆图里表示，满江红可作为家禽饲料中价格可负担的蛋白质和矿物质补充剂。

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