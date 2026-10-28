在肯尼亚内罗毕，来自霍马湾县的29岁农民Bornface Otieno Owino被评为肯尼亚联合国年度人物。他在联合国日活动期间因致力于扶贫、增强农村社区能力，以及为青年和女性创造机会而受到表彰。

据Nation Kenya报道，奥维诺成为首位年龄在30岁以下的该奖项获得者。他通过Bonifarm Enterprise Limited发展农业生态学、气候适应型农业和环保倡议。

与社区合作

这名农民与农村社区、学校、教会和有组织的团体合作。据他介绍，他的项目已覆盖12,674名农民，其中81%是年轻人。这项工作包括培训、指导、提供农业资源以及支持社区企业。

奥维诺表示，他最初在四分之一英亩的土地上务农，后来将农场扩展至约25英亩。在他开展工作的每个社区，这名农民都会划出一英亩土地用于共同项目：参与者组建团体、管理农场并保留利润。目前，已有25个社区参与此类倡议。

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水产养殖与气候韧性

奥维诺推广使用认证种子、高效灌溉、综合害虫管理和土壤保护。他在维多利亚湖流域的农民中推广这些方法，当地不稳定的降雨和天气变化影响着农业收入。

根据联合国数据，作为每周农民项目的一部分，奥维诺已发放超过50万尾鱼苗。该倡议旨在支持水产养殖，使其成为维多利亚湖附近社区的收入、就业和食物来源。

联合国妇女署驻肯尼亚副代表丹·巴齐拉表示，奥维诺的活动将农业与社区服务提供相结合，为女性和年轻人创造机会。该奖项的亚军是26岁的橄榄球运动员凯文·韦克萨，他通过Play Green项目在体育赛事期间唤起人们对塑料污染的关注。

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