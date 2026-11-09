来自巴基斯坦信德省的39名农民已对德国能源公司RWE和水泥生产商海德堡材料公司提起诉讼。他们要求赔偿据称因2022年大规模洪灾遭受的损失。原告认为，两家公司的排放加剧了气候变化，并使暴雨更为严重，导致农作物、牲畜和房屋被毁。

据The Local报道，该诉讼并不涉及两家公司在巴基斯坦的具体业务。农民向德国法院提起诉讼，RWE和海德堡材料公司的总部均设在德国。根据原告估算，RWE应对全球工业排放的0.68%负责，海德堡材料公司则应对0.12%负责。

洪灾后的损失

2022年的洪灾波及巴基斯坦约三分之一的国土，造成1700人死亡，并影响了该国3000万居民。来自贾科巴巴德地区的农民阿卜杜勒·哈菲兹·霍索表示，灾害过后，他的家人失去了生计。

另一名原告、土地所有者穆纳瓦尔·哈顿称，在小麦收获前不久，洪水淹没了种子，使她的家庭失去了主要收入来源。来自达杜县的农民阿卜杜勒·哈利克·拉格哈里估计，其损失包括房屋、40英亩农作物和牲畜，共计1.4万美元。他表示，家人至今仍无法偿还债务。

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公司的立场

RWE和海德堡材料公司称，这些诉求缺乏依据。海德堡材料公司表示，其业务符合德国法律，公司不应依据追溯适用的标准承担责任。

RWE表示，此案是又一次试图将气候政策诉求带入德国法院的行动。该公司还强调，对二氧化碳排放追究民事责任将与国家允许并监管此类排放的情况相矛盾。

该诉讼将通过民事程序审理，据该媒体称，可能持续数年。该案基于此前一名秘鲁农民起诉RWE的案件：其索赔请求被驳回，但法院并未排除追究大型排放者责任的可能性。

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