在台湾东南部，农民巴努·伊斯马哈桑与年迈的父母用了十年时间复兴油粟种植。这是原住民布农族的一种古老作物。60多年前，随着大米变得更容易获得，这种植物几乎从田地中消失，《日本时报》报道。

这家人在台东县布克拉武社区种植粟米。油粟在布农语中被称为dill，是台湾特有植物，在山区有野生分布。伊斯马哈桑在网上读到这种作物后开始进行研究：他查阅历史文献，并与社区长者交谈。其中一人回忆称，她上一次吃这种谷物大约是在半个世纪前。

应对歉收的作物

过去，布农族将油粟与作为主要作物的狗尾粟一同种植。油粟在歉收或自然灾害时充当储备粮。伊斯马哈桑表示，一粒种子可以长出15至20个穗，茎秆会自行再生。狗尾粟通常只结一个穗，收割后需要重新播种。

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在这座面积为2.2公顷的农场里，油粟被证明比狗尾粟更耐受。农民说，几年前一场持续超过200天的干旱期间，当其他作物枯萎时，它仍保持绿色。他表示，台风、洪水和一次锈病暴发也没有影响这种作物。

为未来保存种子

前中央研究院教授、植物遗传学专家辛月仪带领的研究团队在台湾东南部山区发现了油粟。她的研究结果显示，种子的保护性蜡质涂层使这种植物即使在贫瘠土壤中，也能在不灌溉、不施肥和不使用农药的情况下生长。这种作物富含油脂、蛋白质和矿物质；可用于人类和动物食物，也可作为燃料。

伊斯马哈桑一家每年收获两次，但目前很难吸引其他农民。种植需要大量人工劳动，而且对消费者而言，油粟比大米贵得多。台湾国家农作物遗传资源中心在零下18摄氏度保存种子，认为其遗传多样性和适应能力在未来气候变化条件下具有价值。

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