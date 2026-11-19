红牛车手马克斯·维斯塔潘表示，他信任一级方程式赛车和国际汽车联合会关于在卡塔尔和阿布扎比举办赛季最后几站比赛的决定。卡塔尔大奖赛计划于11月27日至29日举行，阿布扎比大奖赛计划于12月4日至6日举行；目前两站比赛均预计照常进行。

据天空体育报道，一级方程式赛车此前取消了原定于4月在巴林和沙特阿拉伯举行的比赛。11月8日圣保罗大奖赛后，组织方也放弃了在意大利举办赛季收官战的备用计划。

维斯塔潘和勒克莱尔的立场

在拉斯维加斯大奖赛前的媒体活动中，维斯塔潘表示，他并不掌握全部信息，并依赖F1和国际汽联的结论。他在9月曾反对在中东结束赛季，但如今表示，他相信这些组织会作出正确决定。

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法拉利车手夏尔·勒克莱尔称局势复杂，但也表达了对国际汽联行动的信任。他表示，该联合会认真对待所有参与者的安全问题，如果卡塔尔当地安全，他将前往参赛。

拉塞尔和诺里斯的表态

梅赛德斯车手乔治·拉塞尔，同时也是大奖赛车手协会董事，表示这一问题不属于车手组织的职权范围。他指出，与家人居住在该地区的熟人向他保证了他们自身的安全。

兰多·诺里斯表示，在卡塔尔和阿布扎比两站比赛前，他计划前往巴林参加一位朋友的婚礼。同时，他强调，自己更担心的是车迷和车队工作人员的安全。天空体育还报道称，上周末巴林的一座美国军事基地遭到袭击，而也门胡塞武装正在针对该国获沙特阿拉伯支持的政府的战争中推进。

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