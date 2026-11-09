Fervo将签约营收增至119亿美元——TechCrunch

在美国犹他州实施项目的地热能公司Fervo表示，其签约营收已增至119亿美元。据TechCrunch报道，这比上一季度的72亿美元增加了47亿美元。

犹他州的Google项目

Fervo计划在2028年底前完成一座为Google建设的396兆瓦地热发电厂。该公司今年早些时候将其首座100兆瓦发电厂接入电网。

这两个项目均在犹他州Cape Station场址实施。该资源的潜力可能达到8.4吉瓦电力，尽管专家此前估计约为4吉瓦。

该Google项目现名为Cape Google 400，将接入电网。Fervo联合创始人兼首席执行官蒂姆·拉蒂默表示，这将使Google能够根据协议使用电力，或在公司尚未准备好使用时将其出售给其他买家。

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钻井与容量成本

Fervo的新井更深、温度更高，每口井能够产生最高15兆瓦的总发电容量。该公司将多口井组合成GeoBlock模块：首个已完成模块产生了33兆瓦，而最新模块达到50兆瓦。其规模按典型数据中心机房的需求设计。

该季度，Fervo的运营亏损为4370万美元。同时，该公司拥有19亿美元的现金及现金等价物，其长期债务为3.016亿美元。

Fervo还表示建设成本有所下降：Cape Station第一阶段的成本为每千瓦7000美元，而Google项目的成本为每千瓦5500美元。该公司的长期目标是将这一指标降至每千瓦3000美元。

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