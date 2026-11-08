11月2日至6日，位于黎巴嫩贝鲁特马尔米哈伊勒区的Metropolis电影院接待了第20届Beirut Shorts国际短片电影节的3500名观众。正如《The National》报道，该活动在对新一轮暴力爆发的担忧，以及以色列与真主党组织之间持续数月全面战争后公众疲惫的背景下举行。

Beirut Sparks学生竞赛评委、演员瓦法·哈拉维将高上座率与人们希望再次见面并参加现场互动活动的愿望联系在一起。她表示，贝鲁特存在对艺术和社会交往的需求。

活动安排和获奖者

该电影节创办于2007年，由Beirut Film Society主办。今年的活动以The Power of Youth为主题，尤其致力于年轻导演和创作者。活动安排涵盖剧情片和纪录片、动画、实验电影以及新媒体领域作品。

最佳黎巴嫩短片奖由沙登·塔齐执导的A Few Moments of Happiness获得。最佳国际短片奖授予法国导演加尔德里克·弗勒里和安托万·方丹的作品67 Milliseconds。朱莉·沙雷特的The Comet获最佳动画奖，穆罕默德礼萨·法尔扎德和佩加赫·阿汉加拉尼的As I Lay Dying获得最佳纪录片奖。

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Beirut Shorts是黎巴嫩首个让三个类别的获奖者有资格申请美国电影艺术与科学学院评审的电影节。观众选择奖授予No Dead Ends，该片由法新社摄影记者克里斯蒂娜·阿西和拉尼·纳赛尔联合执导。

No Dead Ends首映

阿西在2023年以色列对黎巴嫩南部的一次袭击中失去了一条腿。她的同事、路透社视频记者伊萨姆·阿卜杜拉在这次袭击中身亡。根据该媒体援引的多项调查，遭到袭击的是一组身份明确的记者，事发地区没有军事目标。

影片No Dead Ends讲述了阿西的康复以及她与有罪不罚现象的斗争。在贝鲁特举行的国际首映式上，这部影片获得了长时间掌声。阿西表示，她希望提醒观众，每一位遭受针对性攻击的记者背后，都是一个生活永远被改变的人。

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