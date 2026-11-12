韩国京畿道龙仁市的韩国民俗村将按原定计划于周日结束“鬼神娑婆：鬼怪游戏”节，尽管该活动面临可能虐待儿童的投诉。《韩国先驱报》报道。

该园区管理方在Instagram上表示，活动不会提前结束或暂停。这项年度节庆活动于2023年首次举办，今年自9月1日起举行。其名称结合了意为“鬼”的韩语词“gwisin”和意为“尘世”的佛教术语“saba”。

互动表演

节日期间，身着服装并化妆的演员会扮演韩国超自然故事中的角色，包括少女鬼魂、死神和九尾狐。他们唱歌、跳舞并与游客互动。

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该节目因一些场景而特别受欢迎：表演者应父母要求，斥责孩子的不良行为，从不愿刷牙到与兄弟姐妹争吵。一些孩子还会被吓唬，以让他们承诺表现得更好。此类片段的视频在社交媒体上传播，这些角色被称为“黑暗版吴恩英”——以这位知名精神科医生和儿童教育专家命名。

投诉与检查

据当地媒体报道，龙仁市政府通过政府在线请愿门户收到了九起投诉。周一，四名市政府官员来到民俗村，进行了约四小时的现场检查。

另有人向警方提交申请，要求调查可能存在的虐待儿童行为；据报道，一份单独的投诉也被提交给韩国国家人权委员会。民俗村的一名代表表示，演员与儿童的互动仅在父母请求并同意的情况下进行，如果儿童过于害怕，互动会立即停止。该园区尚未决定明年是否恢复包含此类儿童互动的节目。

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