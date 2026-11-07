在阿拉伯联合酋长国迪拜的扎比尔公园，以叙利亚文化和遗产为主题的“Emirates Loves Syria”节庆活动吸引了超过5.5万名访客。这项活动第二次举办，汇聚了阿联酋叙利亚社群成员、企业家、知名叙利亚人士和家庭。

叙利亚总统发表视频讲话

叙利亚总统艾哈迈德·沙拉向阿联酋的叙利亚社群发表了电视讲话。阿联酋宽容与共存部长谢赫·纳哈扬·本·穆巴拉克也参加了该节庆活动，《国民报》报道。

据阿联酋政府媒体办公室称，谢赫·纳哈扬表示，阿联酋与叙利亚之间的关系建立在历史联系、相互尊重、兄弟情谊和共存的基础上。他还指出，阿联酋支持旨在促进叙利亚发展，并保障其所有地区安全、和平与稳定的倡议。

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美食、音乐和奖项

活动节目展示了叙利亚文化、美食、音乐和遗产。叙利亚歌手阿萨拉·纳斯里登台表演。访客还参观了关于叙利亚历史和文化的展览，以及设有大马士革、阿勒颇、霍姆斯、哈马、拉塔基亚、塔尔图斯和德拉场景的互动拍照区。

节庆活动设有30个叙利亚家庭企业摊位，以及40家供应传统叙利亚美食的餐厅和小吃摊。阿联酋叙利亚社群代表因在艺术、媒体、医学、商业和设计领域的贡献获得表彰，其中包括演员莫娜·瓦塞夫、贾迈勒·苏莱曼和阿贝德·法赫德。

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