据《日本时报》报道，在日本岐阜县，飞驒高山地区传统节庆的组织者正招募志愿者并记录表演，试图在人口老龄化和年轻参与者不足的情况下保留这些仪式。

举办节庆的人手减少

高山祭彩车保存协会负责人寺地良平表示，人手不足是组织者面临的最大问题。据他介绍，春季和秋季节庆使用的25辆彩车中，大多数由8至15户家庭组成的团体负责维护，其中一辆仅由4户家庭负责。

高山春季节庆于4月14日至15日举行，秋季节庆则于10月9日至10日举行。它们以高达8米的屋台彩车、木偶表演和穿行城市的游行而闻名。

在小村庄福地温泉，这一问题对于扮演henbetei——一种狮子舞——的表演者尤为突出。在这种舞蹈中，两名身着传统服装的舞者模仿动物的动作。当地一家酒店的代表兼节庆组织者之一幸濑胜表示，这种舞蹈的表演者正在老去，将传统传给下一代变得越来越困难。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

志愿者与视频记录

过去五年间，来自群马县和三重县的志愿者一直在帮助负责高山祭彩车的团体。寺地指出，如果没有这类帮助，节庆将无法继续举办，因此组织者建议其他团体接纳外来的志愿者。

福地温泉夏季节庆的组织者也在拍摄henbetei的排练和表演。他们认为，这种舞蹈可能会在某些年份停演，之后再恢复。

旅游业已成为当地社区的重要支持来源。自2015年以来，在高山过夜的外国游客数量增长了一倍以上，并在2024年超过70万人。同时，当地组织者强调，保留节庆首先是为了社区自身，以及为了有机会将年轻人留在该地区。

关注我们在