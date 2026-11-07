土耳其外交部长哈坎·菲丹在伊斯坦布尔举行的TRT World论坛上提议考虑建立一项全球倡议，以保护关键海上咽喉要道并提高国际运输连通性的韧性。阿纳多卢通讯社报道。

这位部长表示，地缘政治紧张局势以及重要贸易航线的中断给全球经济和安全带来风险。他强调，没有任何国家能够与不稳定国际环境的后果隔绝，安全解决方案必须建立在相互信任、共同利益以及相关地区国家参与的基础上。

贸易和供应面临的风险

菲丹表示，黑海地区的军事对抗，以及霍尔木兹海峡和曼德海峡周边日益加剧的危险，威胁着国际贸易、能源供应和粮食安全。他指出，对商船的袭击以及黑海海上航行受扰，影响了包括谷物在内的重要商品运输。

这位部长还表示，全球贸易和能源流集中于数量有限的航线，造成了结构性脆弱性。他认为，各国应发展现有网络和替代运输走廊，以减少对个别供应路线的过度依赖。

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拟议的国际倡议

按照菲丹的构想，这项倡议可将各国和相关国际参与方凝聚起来，以维护航行自由、保障必要商品的不间断供应、实现运输和能源路线多元化，并在应对新出现的威胁时优先采取外交手段。

土耳其外交负责人将经由里海地区和南高加索连接亚洲与欧洲的中间走廊，以及旨在经伊拉克和土耳其连接波斯湾国家与欧洲的“发展之路”项目，称为区域经济一体化和加强供应链战略的一部分。

菲丹还提及土耳其参与黑海谷物倡议的外交经验。他表示，即使在武装冲突条件下，持续的外交互动也能取得实际成果。

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