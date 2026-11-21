据Channel NewsAsia报道，国际棋联FIDE在匈牙利布达佩斯举行的Total Chess World Championship Tour测试赛中出现三场弃权负后，已将挪威特级大师马格努斯·卡尔森一案移交其道德与纪律委员会。

三盘缺席比赛

FIDE表示，在与弗拉季斯拉夫·阿尔捷米耶夫争夺第17名的比赛中，卡尔森未出席三盘预定对局，当时这场对抗的结果尚未确定。比赛首日，他在快棋中被判两场弃权负；次日，他又在fast classic赛制中被判一场弃权负。

此后，卡尔森赢得了末日决胜加赛。FIDE指出，其他棋手也曾在结果已确定的比赛中被判弃权负。与此同时，该联合会强调，卡尔森的情况有所不同，因为他与阿尔捷米耶夫的对抗结果仍未确定。

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联合会的立场

该联合会批评了这位特级大师的行为。FIDE认为，鉴于其地位以及在推广国际象棋方面所发挥的作用，这种行为可能损害赛事声誉，并显示出对对手、观众和赛事合作伙伴的不尊重。该组织称，此类行为不可接受，也不符合正式比赛参赛者职业行为标准。

赛事期间，卡尔森的等级分及其世界排名第一的位置面临压力：失利可能使他17年来首次跌破2800分，并终结其超过15年的领跑地位。阿里雷扎·菲鲁兹贾赢得布达佩斯赛事，阿尼什·吉里获得第二名，法比亚诺·卡鲁阿纳位列第三。该赛事是为2027年Total Chess World Tour首个赛季进行的测试赛。

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