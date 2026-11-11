国际足联认定两项女足世界杯联合申办符合东道主最低要求：美国、墨西哥、哥斯达黎加和牙买加申办2031年赛事，以及英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士申办2035年赛事。据Channel NewsAsia报道，两项申办都将提交国际足联特别大会批准。

2031年赛事申办

2031年世界杯拟由美国、墨西哥、哥斯达黎加和牙买加联合举办。其申办方案 предусматривает使用20个东道主城市的20座体育场，总体评分为5分制中的4.4分。

2031年女足世界杯决赛阶段将首次有48支国家队参赛。赛事将由12个四队小组组成，随后进行从1/16决赛开始的淘汰赛。

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2035年申办

英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士正在申办2035年女足世界杯。它们提出使用15个城市的19座体育场，评分为5分制中的4.3分。

2035年也将有48支球队按照同一赛制参赛：12个四支国家队的小组以及从1/16决赛开始的淘汰赛。国际足联特别大会计划于11月23日举行。下一届女足世界杯将于2027年6月24日至7月25日在巴西举行。

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